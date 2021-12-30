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    Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи

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    Оператор &laquo;Північного потоку-2&raquo; і &laquo;Газпром&raquo; заявили, що новий трубопровід готовий до подачі газу - Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи
    Оператор «Північного потоку-2» і «Газпром» заявили, що новий трубопровід готовий до подачі газу
    фото з відкритих джерел

    Прем'єр Польщі Моравецький назвав «Північний потік-2» елементом газового шантажу Європи

    Європейський союз несе частину відповідальності за високі ціни на газ та енергію в Європі, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє TVN24.

    Він звинуватив у зростанні цін на паливо Росію та країни ЄС.

    «Росія та Брюссель відповідальні за дуже високі ціни на енергію та газ», – назвав причини кризи Моравецький.

    На думку політика, російський газопровід «Північний потік-2» є елементом газового шантажу.

    «Ми в Європі, у всьому Євросоюзі, маємо чітко відповісти на такий шантаж», – додав прем'єр.

    За його словами, державам Євросоюзу необхідно розвивати газову та енергетичну інфраструктуру у тривалій перспективі.

    Зростання вартості блакитного палива в Європі відбувалося на тлі припинення поставок «Газпромом» газопроводом «Ямал – Європа». Газ ним пустили в реверсному напрямку у бік Польщі.

    До слова, президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».

    Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

    До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

    Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

    Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

    Нагадаємо, 8 грудня перед Бундестагом склав присягу новий федеральний канцлер Німеччини, представник соціал-демократів Олаф Шольц. Таким чином, після 16 років, двох тижнів і двох днів канцлерства завершилася епоха Ангели Меркель.

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    Теги: Росія Польща газ Європа ціни Північний потік-2
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    Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи