Путін «назвав винного» в окупації Криму

Відповідальність за події 2014 року Путін поклав на українську сторону

На своїй традиційній щорічній пресконференції очільник РФ Володимир Путін вчергове назвав події в Україні 2014 року «державним переворотом» та, зокрема, пояснив мотивацію російської влади під час окупації Криму.

Путін вчергове озвучив офіційну версію російської пропаганди про державний переворот та подальшу фізичну загрозу мешканцям Криму.

«Я розмовляв тоді з президентом США. Він мене теж попросив підтримати цей процес. За день, за два – держпереворот. Навіщо? Ну навіщо? І так всі з усім погодились. Янукович з усім погодився, він готовий був хоч завтра піти з влади. Вибори, перемога опозиції була невідворотною. Це всі прекрасно розуміли. Ну навіщо це зробили?», – обурився Путін.

За версією російського лідера, подальша окупація Криму Росією стала реакцією російської влади саме на ці події.

«А як ми могли відмовити Севастополю і Криму, людям, які там проживають, взяти їх під свій захист, «під крило»? Неможливо, просто нас поставили у ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше», – розповів Путін.

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