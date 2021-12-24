Журналістів обробляли сріблом: Кремль викинув на пресконференцію Путіна $1,5 млн

Немає лікарських організацій чи організацій з охорони здоров`я, які б рекомендували дезінфекцію сріблом, як це вчора робив Кремль

Понад $19 тис. пішло на дезінфекцію журналістів

Понад $1,5 млн (117 млн рублів) витратило управління справами президента Росії на організацію пресконференції Володимира Путіна. Про це пише «Радіо Свобода».

Зокрема, 1,4 млн рублів (понад $19 тис.) пішло на дезінфекцію журналістів. Стільки грошей пішло на дводенну оренду шести дезінфекційних кабін, які були встановлені при вході, і засобів із частинками срібла, що розпорошувалося на кожного, хто проходить через кабіни.

Сайт «Медуза» з'ясував, що немає лікарських організацій чи організацій з охорони здоров`я, які б рекомендували дезінфекцію сріблом.

Передноворічна пресконференція Путіна пройшла 23 грудня у московському Манежі. Цього року на захід не було вільної акредитації – Кремль сам обирав і запрошував представників тих чи інших ЗМІ. У списку в результаті опинилися 507 людей, більше ніж половина з них – із регіонів.

На пресконференції Путін розповів, як «нацики» вплинули на Зеленського (відео).

Також Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму