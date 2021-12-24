Невідомий кинув коктейль Молотова у Генконсульство Росії у Львові

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У ніч на 24 грудня в огородження Генерального консульства Російської Федерації у Львові невідомий кинув пляшку з легкозаймистою рідиною. Як повідомляє пресслужба поліції Львівської області, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Інцидент стався 24 грудня приблизно о 03:00, правоохоронці встановлюють особу хулігана.

«Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано. Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) КК України. Хуліганство карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до шести місяців, або обмеженням волі терміном до п'яти років.

Нагадаємо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

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