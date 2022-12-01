Держава запустила процедуру заборони УПЦ МП. Звернення президента (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 281-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що гарантуватиме Україні духовну незалежність.

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«Вільний народе незламної країни! Щороку 1 грудня ми згадуємо подію, яка визначила історію. Подію, яка сказала дуже багато про всіх нас, про українців. Про те, хто ми є. І про те, ким ми ніколи не будемо. 1 грудня 31 рік тому відбувся референдум, який об’єднав усю територію нашої держави. Ніхто з наших людей не залишився за межами всеукраїнського рішення. Київ і Севастополь, Одеса й Крим, Львів і Черкаси, Чернігів і Харків, Донецьк і Херсон, Запоріжжя й Луганськ, Хмельниччина й Кіровоградщина, Волинь і Дніпропетровщина, Суми й Закарпаття, Франківськ і Тернопіль, Житомирщина й Чернівці, Вінниця, Київщина, Миколаїв, Полтава, Рівне... Всі підтримали. Люди підтвердили Акт проголошення незалежності України – вільно й законно. Це був справжній референдум, а не якась імітація. Це був чесний референдум, і саме тому його визнав світ. І було важливо, що не просто політики, а саме люди поставили крапку в історії імперії, яка будувалася на запереченні волі людей. Яка вбивала, намагаючись увічнити заперечення волі людей, але яку люди все одно повалили. І якраз своєю волею. З того дня 1991 року українці пережили багато намагань перетворити крапку на три крапки чи на крапку з комою.

Ми бачили багато діячів, які не могли заспокоїтися, що імперію таки повалили. Ми й тепер боронимо Україну від таких «товаришів», які хотіли цьогоріч відзначати сторіччя імперії замість чергової річниці волі. Вони хотіли... Але буде за українськими правилами. Наше прагнення жити вільно, яке було висловлене 24 серпня й підтверджене 1 грудня, не зламати. Українці більше ніколи не будуть камінчиками якихось там імперій. Ми вже вибороли це й забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Забезпечимо, зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі.

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Сьогодні відбулося засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини. Отже, перше. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Друге. Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності – вжити передбачених законом заходів. Третє. Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Четверте. Всім органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції – прізвища будуть оприлюднені невдовзі. І пʼяте. Потребуємо підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави. Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність.

Хочу підкреслити: у 1991 році наша держава стала саме на законний і демократичний шлях. Цим шляхом ми й будемо йти далі. Лише правові кроки. Виважені рішення. І національні інтереси. Сьогодні ж продовжили працювати над реалізацією української формули миру, яку я презентував на саміті G19, зокрема її пункту щодо продовольчої безпеки. Говорив для цього з президентом Сенегалу й Головою Африканського Союзу. Про нашу ініціативу Grain From Ukraine – «Зерно з України». Це ініціатива, яка реально повертає світу стабільність і передбачуваність. А також про те, як можемо залучити країни Африки до відновлення сили міжнародного права й гарантування всієї повноти глобальної безпеки. І ще одне.

Сьогодні вдалося повернути додому з російського полону ще 50 українців. Четверо офіцерів, 46 сержантів і рядових. Армія, тероборона, нацгвардійці, ВМС та прикордонники. Я дякую всій нашій команді, яка працює для звільнення українців. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець. Просто молодці. Дякую кожному й кожній, хто допомагає! Загалом із 24 лютого з російського полону вже повернули понад 1300 українців. Повернемо й усіх інших! Уся Україна буде вільною. Всі українці будуть удома. Слава всім, хто воює за нашу державу! Слава всім, хто працює для захисту України! Вічна пам’ять усім, хто віддав своє життя за незалежність! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

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До слова, триває 281 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.