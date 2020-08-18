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    У світі

    Генсек НАТО заспокоїв Лукашенка: НАТО не несе загрози Білорусі

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    Ми залишаємося пильними і готовими захищати всіх союзників, - генсек НАТО - Генсек НАТО заспокоїв Лукашенка: НАТО не несе загрози Білорусі
    Ми залишаємося пильними і готовими захищати всіх союзників, - генсек НАТО

    Столтенберг закликав Білорусь дотримуватися основоположних прав своїх громадян

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не несе загрози для Білорусі і не має військового нарощування в регіоні. Про це йшлося у розмові між генсеком НАТО і президентом Польщі Анджеєм Дудою, написав Столтенберг у Twitter.

    Генсек НАТО закликав владу Білорусі дотримуватися основоположних прав своїх громадян.

    «Важлива дискусія з президентом Польщі Анджеєм Дудою щодо Білорусі. Мінськ повинен продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав. НАТО не несе загрози і не має військового нарощування в регіоні. Ми залишаємося пильними і готовими захищати всіх союзників», - написав Столтенберг.

    Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що НАТО нарощує військову потужність і «лязкає гусеницями» біля кордону з Білоруссю.

    У НАТО відповіли, що багатонаціональна присутність Альянсу у його східній частині не становить загрози для жодної країни.

    Литва раніше заявляла, що російська військова «допомога» Білорусі означатиме вторгнення в країну.

    Як повідомлялося, Білорусь приготувалася до вторгнення із Заходу.

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    Білорусь НАТО Олександр Лукашенко Литва Єнс Столтенберг Twitter
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