Генсек НАТО заспокоїв Лукашенка: НАТО не несе загрози Білорусі



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Ми залишаємося пильними і готовими захищати всіх союзників, - генсек НАТО

Столтенберг закликав Білорусь дотримуватися основоположних прав своїх громадян

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не несе загрози для Білорусі і не має військового нарощування в регіоні. Про це йшлося у розмові між генсеком НАТО і президентом Польщі Анджеєм Дудою, написав Столтенберг у Twitter.

Генсек НАТО закликав владу Білорусі дотримуватися основоположних прав своїх громадян.

«Важлива дискусія з президентом Польщі Анджеєм Дудою щодо Білорусі. Мінськ повинен продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав. НАТО не несе загрози і не має військового нарощування в регіоні. Ми залишаємося пильними і готовими захищати всіх союзників», - написав Столтенберг.

Important discussion with #Poland President @AndrzejDuda on #Belarus. Minsk must demonstrate full respect for fundamental rights. #NATO poses no threat and has no military buildup in the region. We remain vigilant and ready to defend all Allies. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 18, 2020

Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що НАТО нарощує військову потужність і «лязкає гусеницями» біля кордону з Білоруссю.

У НАТО відповіли, що багатонаціональна присутність Альянсу у його східній частині не становить загрози для жодної країни.

Литва раніше заявляла, що російська військова «допомога» Білорусі означатиме вторгнення в країну.

Як повідомлялося, Білорусь приготувалася до вторгнення із Заходу.

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