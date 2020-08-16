НАТО відреагувало на заяву Лукашенка щодо «нарощування сили» біля кордонів з Білоруссю



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«У регіоні не відбувається нарощування потужності НАТО. Багатонаціональна присутність НАТО у східній частині Альянсу не загрожує жодній країні» – пресслужба НАТО

НАТО спростувало твердження Олександра Лукашенка, що виконує обов’язки президента Білорусі, про нарощування військової потужності недалеко від західного кордону країни.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря НАТО, повідомляє Reuters.

«У регіоні немає нарощування сил НАТО. Багатонаціональна присутність НАТО у східній частині Північноатлантичного союзу не становить загрози для жодної країни. Вона носить суто оборонний, співрозмірний характер і призначено для запобігання конфліктам і збереження миру», – йдеться у заяві.

У неділю на мітингу на свою підтримку Лукашенко заявив про нарощування військової потужності НАТО на західних кордонах Білорусі.

«Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Як повідомлялося, у неділю, 16 серпня, в Мінську близько 100 тисяч людей зібралися висловити протест чинного президента Олександра Лукашенка. Вони закликають главу держави піти у відставку.