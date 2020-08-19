Британські військові восени тренуватимуть українських моряків



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Восени Британія направить кораблі Королівських ВМС у Чорне море, де вони проведуть тренування спільно з ВМС ЗСУ

Крім британців курси для ВМС України будуть проводити військові зі Швеції, Канади і Данії

Велика Британія починає тренувальну місію для посилення здатності ВМС України. Про це в середу, 19 серпня, повідомив британський міністр оборони Бен Воллес, який перебуває з візитом в Києві, пише Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що восени Британія направить кораблі Королівських ВМС у Чорне море, де вони проведуть тренування спільно з ВМС ЗСУ.

За словами міністра, Британія вже провела підготовку тисяч українських військових з широким переліком навичок, від основ першої медичної допомоги до оперативного планування.

«Ініціатива щодо морської підготовки» уможливить ще тіснішу співпрацю між НАТО і збройними силами країн світу і дозволить збільшити переваги отриманого Україною статусу Партнера розширених можливостей НАТО», - повідомив Воллес.

Зазначається, що Міноборони Великої Британії збільшує свою підтримку ЗСУ, координуючи міжнародну навчальну ініціативу в сфері військово-морських сил, яка з наступного місяця почне діяти з участю експертів Королівських ВМС і країн-партнерів.

Курси будуть проводити військовослужбовці Королівських ВМС, а також їхні колеги зі Швеції, Канади і Данії в таких дисциплінах, як навігація, оперативне планування, підготовка військових водолазів, спостереження за морською обстановкою, пожежогасіння і ремонт пошкоджень. Очікується, що найближчим часом до цієї ініціативи приєднаються більше країн.

Раніше повідомлялося, що метою візиту Воллеса є посилення співпраці між країнами в оборонній сфері та безпеки. Напередодні були підписані угоди в оборонній сфері.