Утік від тюрми до ЗСУ. Обвинувачений у держзраді кримський екссуддя демобілізувався

Ексголові Апеляційного суду Криму Валерію Чорнобуку інкримінується сприяння окупантам у переведенні українського судочинства на російські рейки

Колишній голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, обвинувачений у державній зраді, два роки прослужив у лавах Збройних сил України і звільнився звідти за станом здоров’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 6 червня 2024 року Чорнобука було звільнено з військової служби, відповідно до підпункту б пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» (за станом здоров’я). Майже через рік після цієї події, 13 травня 2025 року Печерський райсуд отримав клопотання від прокурора про поновлення судового провадження. Феміда погодилася і на 14 серпня призначила підготовче засідання у справі Чорнобука.

Додамо, що розгляд обвинувального акту щодо кримського екссудді перебуває у Печерському райсуді з листопада 2019 року.

Як повідомляв «Главком», 16 травня 2023 року столичний суд зупинив розгляд справи про держзраду екссудді Валерія Чорнобука. З’ясувалося, що колишній суддя 22 березня 2022 року мобілізувався на службу до ТЦК та СП. За даними ЗМІ, станом на 2023 рік Чорнобук начебто проходив службу в Амур-Нижньодніпровському районному центрі комплектування Дніпра.

Нагадаємо, що ексголова Апеляційного суду Криму отримав підозру за статею 111 Кримінального кодексу («Державна зрада»). За версією обвинувачення, на початку окупації Криму Валерій Чорнобук допомагав переводити українське судочинство на російські рейки. Відповідний відеодоказ «гуляє» просторами інтернету.

На початку квітня 2014 року Чорнобук перебрався з Криму до Дніпра, де приступив до обов’язків судді апеляційного суду, а вже наступного місяця пішов служити у зону АТО «на посаду начальника третьої бані», як сам говорив Чорнобук. У дійсності ж був водієм автомобіля у зоні АТО. Як зазначали ЗМІ, екссуддя прослужив 45 днів і звільнився, отримавши статус учасника бойових дій.

У серпні 2018 року прокуратура оголосила у розшук ексголову Апеляційного суду Криму за вчинення держзради. «Підривна діяльність Чорнобука В.І. у наданні допомоги іноземній державі та її представникам у переході судів Автономної Республіки Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства іноземної держави-Російської Федерації призвели до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим», – заявив тодішній генпрокурор Юрій Луценко.

У листопаді 2018 року правоохоронці затримали ексуддю Чорнобука. Спочатку він тривалий час перебував у слідчому ізоляторі, потім вийшов на волю. Це сталося за несподіваних обставин: Верховний суд скасував постанову парламенту про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді, а Вища рада правосуддя не надала згоди на утримання його під вартою. Отже, Чорнобук у статусі судді вийшов з-за грат. Лише 19 вересня 2019 року Вища рада правосуддя позбавила Чорнобука суддівського статусу.

Захист обвинуваченого наполягає на невинуватості екссудді. Як доказ, адвокати надали суду скріншот з сайту так званого «Государственного Совета Республики Крым», на якому Валерій Чорнобук включений окупаційною владою до списку персон нон-грата.