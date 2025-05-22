ЗСУ ліквідували кандидата у майстри спорту з лижних перегонів

26 квітня 2025 року окупанта Рибкіна було ліквідовано захисниками України

Сили оборони ліквідували російського окупанта Олександра Рибкіна. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Рибкін народився 1 січня 1968 року. З дитинства займався спортом. Він неодноразово ставав переможцем різноманітних спортивних змагань, також виконав норматив кандидата у майстри спорту з лижних перегонів. У 1988 році став абсолютним чемпіоном з легкої атлетики на дистанціях 3000 та 5000 метрів на Обласних сільських іграх.

У січні 2025 року Рибкін долучився до російської окупаційної армії. Вже 26 квітня 2025 року його було ліквідовано захисниками України.

Прощання з окупантом відбулося сьогодні, 22 травня.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.