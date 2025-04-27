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Партизани влаштували диверсію на залізниці в Луганській області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Партизани влаштували диверсію на залізниці в Луганській області
В результаті успішно проведеної диверсії була порушена логістика російських окупантів
фото: Атеш

Сили оборони знищили трансформаторну шафу на залізниці недалеко від Станиці Луганської

Поблизу тимчасово окупованої Станиці Луганської та Луганщині сталася диверсія, яку влаштували українські партизани. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Російські загарбники перевозили цим шляхом техніку та особовий склад.

Зазначається, що операція була проведена агентами Сил спротиву окупації в Луганській області. Вдалося знищити трансформаторну шафу на залізниці недалеко від Станиці Луганської.

«Цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад», – розповіли підпільники.

В результаті успішно проведеної диверсії була порушена логістика російських окупантів, зокрема з'явилися затримки у постачанні техніки та запчастин.

Крім того, партизани оприлюднили в мережі кадри з проведення такої диверсійної операції на тимчасово підконтрольній російським загарбникам частині Луганської області.

Нагадаємо, триває 1159-й день повномасштабної війни.

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Теги: партизани диверсія війна Луганщина окупанти

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