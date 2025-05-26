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ЗСУ ліквідували засновника та капітана російської міні-футбольної команди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗСУ ліквідували засновника та капітана російської міні-футбольної команди
У Чебочакова залишилося двоє дітей

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 28 травня

Захисники України знищили російського окупанта Прокопія Чебочакова. Про це повідомляє «Главком».

Чебочаков був засновником та капітаном команди «Алтиптар», яка бере участь у любительській Південно-сибірській міні-футбольній лізі (ПСМФЛ). Також він обслуговував матчі ліги, як арбітра.

Дружина ліквідованого окупанта також була у складі медійної групи ПСМФЛ.

У Чебочакова залишилося двоє дітей.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 28 травня.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта та титулованого спортсмена Тимура Масалова.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ війна окупанти росія

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