Скандал у Санкт-Петербурзі. Знак «братерства» з Маріуполем розібрали (відео)

Вороги цинічно зізнавалися в любові місту, яке вщент знищили, та школярка поставила їх на місце

На серцях з'явився напис «Вбивці, ви розбомбили його. Іуди»

На центральній площі Санкт-Петербурга частково розібрали інсталяцію-серця, яку росіяни встановили начебто як символ «братерства» з розбомбленим ними ж Маріуполем. Причиною стало те, що на серцях з'явився напис маркером «Вбивці, ви розбомбили його. Іуди». Тож увечері 18 грудня робітники почали розбирати встановлену інсталяцію, лишили тільки каркас. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Начебто серця залишаться на площі, але наступні кілька днів будуть без обшивки, поки її не очистять від написів.

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За даними ЗМІ, напис на інсталяції залишила 17-річна дівчина, учениця школи №358. Як пише видання, її затримали та склали адміністративний протокол, та за якою статтею – не уточнюється. Школярка навчається у 11 класі, вона учасниця олімпіад з математики та інформатики.



Нагадаємо, цинічна інсталяція з двох переплетених сердець із назвами міст Петербурга та Маріуполя з'явилася в Росії менше тижня тому.

