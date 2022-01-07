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    Події в Україні

    Найбільший шматок бурштину в Україні продадуть з аукціону

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    Величезний бурштиновий самородок незабаром знайде собі власника - Найбільший шматок бурштину в Україні продадуть з аукціону
    Величезний бурштиновий самородок незабаром знайде собі власника
    фото з відкритих джерел

    Бурштинову глибу з Рівненщини виставлять на торги

    Компанія «Сонячне ремесло» знайшла камінь бурштину вагою понад п’ять кілограмів. Його видобули на родовищі Володимирець-Східний, розробляти яке почали лише у травні 2021 року. До цього найбільшими «сонячними» каміннями у державі вважалися екземпляри масою 1930 і 1040 грам. Про це пише «На пенсії».

    Юрій Благодир, генеральний директор «Центру «Сонячне ремесло» розповів, що вони планують показати знахідку всьому експертному середовищу як в Україні, так і у світі.

    Зразки масою понад 1000 г – дуже рідкісні природні утворення. Найбільший бурштин вагою 9750 знаходиться в Музеї природознавства в Берліні (Museum of Naturkunde).

    Знахідки масою понад п’ять кілограмів – рідкісні, за офіційними даними, лише кілька каменів такої ваги перебувають у музеях та приватних колекціях.

    Частинки бурштину досліджували експерти Державного гемологічного центру України, що підтвердили його унікальність.

    Щоб сформувати ринкову ціну бурштину, планується виставити його на продаж на одному з міжнародних аукціонних домів.

    Нагадаємо, наприкінці 2021 року на Рівненщині знайшли найбільший в Україні камінь бурштину. Самородок важить понад 5 кг і входить до десятка найбільших каменів бурштину світу.

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    Теги: бурштин музеї Рівненщина аукціон
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    Найбільший шматок бурштину в Україні продадуть з аукціону