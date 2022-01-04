Жив три тисячі років тому: у Тернополі дослідили стародавні рештки (фото, відео)

Учені поки не знають, ким був похований чоловік

Археологи знайшли на Тернопільщині унікальне поховання

Днями, в одній із клінік Тернополя на томографі відскановано череп представника висоцької культури, який було виявлено ще в 2011 році експедицією охоронної археологічної служби України біля с. Мильне на Залозецької ТГ.

«Готуючись до відкриття експозиції в Залозецькому краєзнавчому музеї мусимо йти в ногу з часом та паралельно проводячи новітні дослідження!» − написав керівник досліджень Василь Ільчишин.

В результаті сканування отримано 3-D зображення черепа, що дасть змогу виготовити його копію та в перспективі реконструювати зовнішній вигляд обличчя давньої людини яка проживала на Залозеччині ще три тисячі років тому!

«Наразі тільки знаємо, що череп належав молодому індивіду чоловічої статі віком 20-25 років» − додав Ільчишин.

Нагадаємо, під Хмельницьким під час масштабних археологічних розкопок у місті Полонне дослідники виявили велику кількість артефактів, фрагментів посуду, знаряддя праці, стародавні могильники. Знахідки відносяться і до епохи бронзи, і ранньослов'янського часу, і до княжого періоду – охоплюють тисячоліття.

Як повідомлялося, на Хмельниччині археологи знайшли стародавню шахову фігуру та невідомі руїни замку.

Раніше, на розкопках під Черкасами археологи знайшли єгипетські артефакти.

Також, на Дніпропетровщині розкопали місце поховання вождів і шаманів.

До слова, у Спілці археологів стурбовані через те, що в Міністерстві культури постійно гальмують із дозволами на проведення археологічних досліджень.