ООН виключила Росію із Ради з прав людини

Рішення підтримали 93 країни

Генеральна асамблея ООН 7 квітня проголосувала за припинення роботи РФ у Раді ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення прав людини в Україні. Про це стало відомо із засідання асамблеї.

Таке рішення підтримали 93 країни, проти висловились 24. Утримались від голосування представники 58 держав.

«У проєкті резолюції Генасамблея ООН заявила, що «зупинить дію права членства у Раді з прав людини члена Ради, який вчиняє грубі та систематичні порушення прав людини», - йшлося на засіданні.

Нагадаємо, раніше український дипломат Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.