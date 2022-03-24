Ексглава Державної інспекції ядерного регулювання пояснив, чому експертів МАГАТЕ не можна пускати в Україну

Плачков детально пояснив зв'язок МАГАТЕ і ФСБ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в особі її генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі заявило, що готове направити в Україну експертів та обладнання, щоб допомогти забезпечити безпеку її ядерних об’єктів та запобігти ризику важкої аварії. Утім, у структурі продовжують працювати російські громадяни, допуск яких на українські ядерні об’єкти становить загрозу безпеці. Про це повідомив ексглава Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков у Facebook.

«Гроссі повідомив, що він особисто готовий приїхати в Україну укласти відповідну угоду, яка передбачала б «істотну допомогу та заходи підтримки, зокрема присутність експертів МАГАТЕ на різних об’єктах в Україні, а також доставку життєво важливих засобів безпеки». Але він сказав, що після інтенсивних консультацій «позитивний результат все ще вислизає». Тобто натякаючи, що Україна гальмує консультації», – йдеться у повідомленні.

Плачков також заявив, що не припустима співправця з МАГАТЕ, допоки там є співробітники, які мають або російське громадянство, або дотичність до будь-яких російських структур.

«Вважаю, що будь-яка взаємодія окрім інформаційної з МАГАТЕ неможлива, допоки з МАГАТЕ не будуть відсторонені співробітники, які мають або російське громадянство, або дотичність до будь-яких російських структур, в першу чергу – ФСБ та держконцерну «Росатом». Допуск цих персон до чутливої інформації, а тим більше на українські ядерні об’єкти в воєнних умовах – це очевидна загроза диверсії», – написав Плачков.

«МАГАТЕ досі у жодній своїй заяві не назвало російську агресію проти України війною, називаючи це «ситуацією», та не артикулювало, хто ж саме спричинив цю «ситуацію». Незважаючи на вимоги України та міжнародної спільноти не звільнено чи відсторонено заступника гендиректора МАГАТЕ Михайла Чудакова, який є представником «Росатома», структури, що пронизана та химерним чином переплетена зі структурою ФСБ. Відтак, вважаю, що Україна має всі підстави для недопущення експертів МАГАТЕ на ядерні об’єкти, допоки всі «експерти» від росії – і ті, хто носить погони ФСБ, і ті, хто без них, не будуть повністю відсторонені і від проєктів МАГАТЕ, і від комунікацій з його співробітниками», - додав Плачков.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти захопили не лише АЕС, а й Міжнародне агентство атомної енергетики. Відповідно МАГАТЕ не має повноцінного доступу до показників роботи станції. Про цю ситуацію в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков. Додамо, що на Запорізькій АЕС окупанти зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності «Росатому».