«Не можна бути подумки далеко від війни». Зеленський звернувся до українців у тилу (відео)

Глава держави провів спеціальну військову нараду та зустрівся з послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом для обговорення захисту українських дітей

Президент України Володимир Зеленський закликав українців підтримувати воїнів Сил оборони, долучатися до волонтерських зборів і боротися з російською агресією на інформаційному фронті. Про це він сказав у вечірньому зверненні до народу.

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«Це неправильно, це несправедливо, коли в наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася. Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини, від Запоріжжя... А хто подумки далеко від окопів, від щоденного болю українців», – зазначив український очільник.

За його словами, зараз, як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни, важливо допомагати захисту держави та акумуляції світової підтримки заради перемоги України.

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Президент закликав підтримувати бійців, а також за можливості долучатися до зборів волонтерів.

«Дуже важливо, щоб усі, хто має інформаційний вплив, брали участь в інформаційній роботі. Це стосується не лише журналістів. Це стосується всіх, хто може поширювати правду про агресію», – йдеться в його зверненні.

Зеленський наголосив, що світ має чути так само інтенсивно, як і минулого року, що агресія Росії проти України триває, що припинити війну потрібно вже цього року, і це спільне завдання цивілізованого світу.

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Крім того, український лідер провів спеціальну нараду з військовими з особливим колом учасників, на якій обговорювалися питання оборони країни.

«Сьогодні була нарада з військовими – спеціальна військова зустріч, особливе коло учасників. Провів також наради із сектором безпеки, із розвідкою. Оборона, посилення нашого захисту – причому як від зовнішньої загрози, так і від внутрішніх загроз. Готуємо наші відповідні кроки», – розповів очільник України.

Також він зустрівся з послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою організації, яка займається гуманітарною підтримкою та захистом дітей.

«Ми обговорили питання відбудови нашої країни, нашої шкільної інфраструктури. Я вдячний за цю допомогу. Ми домовилися, щоб наші команди працювали над кількома напрямами», – звітував Зеленський.

Зокрема, йдеться також про питання повернення українських дітей, які були насильно вивезені до Росії, створення бомбосховищ та технічне забезпечення дистанційного навчання в тих районах та областях, де неможливо навчатися офлайн через наявні загрози.