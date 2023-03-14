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Депортував дітей до РФ. «Міністр транспорту» Херсонщини отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Депортував дітей до РФ. «Міністр транспорту» Херсонщини отримав підозру
СБУ

Під керівництвом «міністра» загарбники тоннами вивозили морськими суховантажами українське зерно до РФ

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому «міністру транспорту Херсонської області РФ». Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Зловмисником є громадянин РФ, який у травні минулого року отримав «призначення» до окупаційного органу у захопленій частині регіону», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цій «посаді» підозрюваний виконував завдання москви щодо перелаштування місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань країни-агресора на південному фронті.

Крім цього, «міністр» є одним із організаторів депортації українських дітей з окупованої частини Херсонщини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів.

Також під його керівництвом загарбники тоннами вивозили морськими суховантажами українське зерно до РФ.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).

Наразі фігурант перебуває у тимчасово окупованому Скадовську. Втім співробітники СБУ знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Раніше підозру отримали 27 «депутатів ЛНР», які організовували псевдореферендум на Луганщині.

Теги: Херсонщина війна СБУ окупанти

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