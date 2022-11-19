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«Не здаємось». Зеленський показав зворушливі фото боротьби українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Не здаємось». Зеленський показав зворушливі фото боротьби українців
Володимир Зеленський / Telegram

«Не віддаємо своїх прав і ніколи не зраджуємо прагнення жити вільно»

Президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram фото наслідків рашистської атаки та моменти боротьби українського народу проти російської навали. 

«Не здаємось! Не віддаємо своїх прав і ніколи не зраджуємо прагнення жити вільно. Ми боремося за свободу. І тому сміливо крокуємо до нашої перемоги», – написав глава держави.

8 фото
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Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Теги: Володимир Зеленський війна росія окупанти Україна

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