Закінчення війни не гарантує миру: виступ Зеленського на форумі безпеки (відео)

«Росія зараз шукає короткострокового перемир'я – перепочинку, щоб відновити сили»

Президент України Володимир Зеленський виступив на міжнародному форумі безпеки The International Security Forum in Halifax. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового перемир'я – перепочинку, щоб відновити сили. Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії.

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«В українській формулі миру 10 пунктів. Це виклики, які необхідно подолати заради безпеки України, Європи та світу. Це формула миру для світу. Україна запропонувала саме таку формулу миру. Я представив її Генасамблеї ООН і саміту «двадцятки». І я прошу учасників і учасниць Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі допомогти нам реалізувати цю формулу! Це єдиний шлях до справжнього миру», – додав глава держави.

Раніше президент Зеленський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну треба думати про те, як впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті.