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Закінчення війни не гарантує миру: виступ Зеленського на форумі безпеки (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закінчення війни не гарантує миру: виступ Зеленського на форумі безпеки (відео)
скрін з відео

«Росія зараз шукає короткострокового перемир'я – перепочинку, щоб відновити сили»

Президент України Володимир Зеленський виступив на міжнародному форумі безпеки The International Security Forum in Halifax. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового перемир'я – перепочинку, щоб відновити сили. Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії.

«В українській формулі миру 10 пунктів. Це виклики, які необхідно подолати заради безпеки України, Європи та світу. Це формула миру для світу. Україна запропонувала саме таку формулу миру. Я представив її Генасамблеї ООН і саміту «двадцятки». І я прошу учасників і учасниць Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі допомогти нам реалізувати цю формулу! Це єдиний шлях до справжнього миру», – додав глава держави.

Раніше президент Зеленський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну треба думати про те, як впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті

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Теги: війна росія окупанти Україна Володимир Зеленський

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