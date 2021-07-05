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    У Запорізькій області зняли на відео рідкісне повітряне цунамі

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    Так виглядає локальний грозовий фронт, який переходить в шторм - У Запорізькій області зняли на відео рідкісне повітряне цунамі
    Так виглядає локальний грозовий фронт, який переходить в шторм
    Фото: Максон Чалик

    Свідками рідкісного природного явища стали жителі Приморська

    У Приморську Запорізької області місцеві жителі стали свідками рідкісного природного явища – повітряного цунамі. Про це повідомляє місцеве видання ria-m.tv.

    Повітряне цунамі називається так через зовнішню схожість з небезпечним морським або океанським «тезкою».

    Насправді ж, зловісна хмара – шквальний воріт. Так виглядає локальний грозовий фронт, який переходить в шторм.

    До слова, курортний Бердянськ накрила негода (відео).

    Нагадаємо, Івано-Франківськ оговтується від потужної зливи, яка накрила місто та область. Дощ супроводжував сильний вітер. Стихія вирує у регіоні вже другий день поспіль.

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    Теги: атмосферне явище Запорізька область цунамі шторм вітер негода
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    У Запорізькій області зняли на відео рідкісне повітряне цунамі