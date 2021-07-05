У Запорізькій області зняли на відео рідкісне повітряне цунамі

Так виглядає локальний грозовий фронт, який переходить в шторм

Свідками рідкісного природного явища стали жителі Приморська

У Приморську Запорізької області місцеві жителі стали свідками рідкісного природного явища – повітряного цунамі. Про це повідомляє місцеве видання ria-m.tv.

Повітряне цунамі називається так через зовнішню схожість з небезпечним морським або океанським «тезкою».

Насправді ж, зловісна хмара – шквальний воріт. Так виглядає локальний грозовий фронт, який переходить в шторм.

До слова, курортний Бердянськ накрила негода (відео).

Нагадаємо, Івано-Франківськ оговтується від потужної зливи, яка накрила місто та область. Дощ супроводжував сильний вітер. Стихія вирує у регіоні вже другий день поспіль.