У Запорізькій області зняли на відео рідкісне повітряне цунамі
Свідками рідкісного природного явища стали жителі Приморська
У Приморську Запорізької області місцеві жителі стали свідками рідкісного природного явища – повітряного цунамі. Про це повідомляє місцеве видання ria-m.tv.
Повітряне цунамі називається так через зовнішню схожість з небезпечним морським або океанським «тезкою».
Насправді ж, зловісна хмара – шквальний воріт. Так виглядає локальний грозовий фронт, який переходить в шторм.
До слова, курортний Бердянськ накрила негода (відео).
Нагадаємо, Івано-Франківськ оговтується від потужної зливи, яка накрила місто та область. Дощ супроводжував сильний вітер. Стихія вирує у регіоні вже другий день поспіль.