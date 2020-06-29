Папа Римський закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні



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Папа Римський Франциск

«Нехай вони отримають Господню розраду і братню допомогу», – звернувся до постраждалих від негоди Папа Франциск

Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що під час недільної зустрічі з вірянами понтифік попросив молитися за успіх майбутньої Донорської конференції щодо Сирії, що проводиться Євросоюзом у співпраці з ООН, а також за населення Ємену, яке страждає від важкої гуманітарної кризи.

«Закликаю молитися… також за тих, кого вразили сильні повені в Західній Україні: нехай вони отримають Господню розраду і братню допомогу», — сказав Папа Римський.

Як відомо, 27 червня глава МВС Арсен Аваков заявив, що гостра фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб.

Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.