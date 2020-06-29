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    Папа Римський закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні

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    Папа Римський Франциск&nbsp; - Папа Римський закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні
    Папа Римський Франциск 

    «Нехай вони отримають Господню розраду і братню допомогу», – звернувся до постраждалих від негоди Папа Франциск

    Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.

    Про це повідомляє Vatican News. 

    Зазначається, що під час недільної зустрічі з вірянами понтифік попросив молитися за успіх майбутньої Донорської конференції щодо Сирії, що проводиться Євросоюзом у співпраці з ООН, а також за населення Ємену, яке страждає від важкої гуманітарної кризи.

    «Закликаю молитися… також за тих, кого вразили сильні повені в Західній Україні: нехай вони отримають Господню розраду і братню допомогу», — сказав Папа Римський.

    Як відомо, 27 червня глава МВС Арсен Аваков заявив, що гостра фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб.

    Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

    Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.

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