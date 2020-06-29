На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
У Міжгірському районі за дві години випало 119 мм опадів
В регіоні зафіксовано дуже активну грозову діяльність, з градом, поривами вітру та зливовими опадами
У Міжгірському районі Закарпатської області у неділю, 28 червня, пройшли сильні зливи із грозами. За дві години випала 20-денна норма дощів.
Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської ОДА.
Зазначається, що в регіоні зафіксовано дуже активну грозову діяльність, з градом, поривами вітру та зливовими опадами.
«За дві години випала 20-денна норма дощів. 119 мм за дві години. Відбулося різке підняття рівнів води та зсуви ґрунту», – йдеться в повідомленні.
На території Торунської сільради потік води зніс частину дороги та декілька містків. У селі Лопушне підтоплено одну новобудову та два будинки.
На місці працюють рятувальники, поліція, працівники дорожньої служби.
До слова, Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.
Як відомо, 27 червня глава МВС Арсен Аваков заявив, що гостра фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб.
Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.
Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.
Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.
На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.
Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.
Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.