На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)



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У Міжгірському районі за дві години випало 119 мм опадів Фото: Закарпатська ОДА

В регіоні зафіксовано дуже активну грозову діяльність, з градом, поривами вітру та зливовими опадами

У Міжгірському районі Закарпатської області у неділю, 28 червня, пройшли сильні зливи із грозами. За дві години випала 20-денна норма дощів.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської ОДА.

Зазначається, що в регіоні зафіксовано дуже активну грозову діяльність, з градом, поривами вітру та зливовими опадами.

«За дві години випала 20-денна норма дощів. 119 мм за дві години. Відбулося різке підняття рівнів води та зсуви ґрунту», – йдеться в повідомленні.

На території Торунської сільради потік води зніс частину дороги та декілька містків. У селі Лопушне підтоплено одну новобудову та два будинки.

На місці працюють рятувальники, поліція, працівники дорожньої служби.

До слова, Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.

Як відомо, 27 червня глава МВС Арсен Аваков заявив, що гостра фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб.

Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.