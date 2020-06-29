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    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)

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    <p>У Міжгірському районі за дві години випало 119 мм опадів</p> - На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)

    У Міжгірському районі за дві години випало 119 мм опадів

    Фото: Закарпатська ОДА

    В регіоні зафіксовано дуже активну грозову діяльність, з градом, поривами вітру та зливовими опадами

    У Міжгірському районі Закарпатської області у неділю, 28 червня, пройшли сильні зливи із грозами. За дві години випала 20-денна норма дощів.

    Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської ОДА.

    Зазначається, що в регіоні зафіксовано дуже активну грозову діяльність, з градом, поривами вітру та зливовими опадами.

    «За дві години випала 20-денна норма дощів. 119 мм за дві години. Відбулося різке підняття рівнів води та зсуви ґрунту», – йдеться в повідомленні.

    На території Торунської сільради потік води зніс частину дороги та декілька містків. У селі Лопушне підтоплено одну новобудову та два будинки.

    На місці працюють рятувальники, поліція, працівники дорожньої служби.

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    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)
    На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма опадів (фото)

    До слова, Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.

    Як відомо, 27 червня глава МВС Арсен Аваков заявив, що гостра фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб.

    Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

    Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.

    дороги Закарпаття атмосферне явище Україна паводок річка міст негода дощ
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