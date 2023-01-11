Немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара – CNN

За кілька кілометрів від лінії фронту українські війська виконують свої рутинні обов'язки

Українські війська почуваються впевнено в Соледарі і залишати місто не збираються. Про це повідомляють журналісти CNN, які зараз перебувають поблизу міста.

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Знімальна група повідомляє, що чує безперервний важкий артилерійський вогонь на околицях міста. За словами журналістів, за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігають спокій, виконуючи свої рутинні обов'язки з технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення. Немає жодних ознак неминучого відступу або відведення військ.

«Ми знаходимося приблизно в семи кілометрах від місця, де точиться битва. Ви можете почути артилерію – більшість звуків лунає з боку міста», – розповідає один із журналістів.

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Також CNN відзначає, що допомога Заходу у цій війні є дуже важливою. Українські військові у Соледарі використовують багато бойових та медичних машин з Польщі, Франції, США, Великої Британії та інших країн.

Раніше Зеленський роз'яснив, чому Росія заявила про захоплення Соледара.