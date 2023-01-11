Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара – CNN

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара – CNN
фото з відкритих джерел

За кілька кілометрів від лінії фронту українські війська виконують свої рутинні обов'язки

Українські війська почуваються впевнено в Соледарі і залишати місто не збираються. Про це повідомляють журналісти CNN, які зараз перебувають поблизу міста.

Знімальна група повідомляє, що чує безперервний важкий артилерійський вогонь на околицях міста. За словами журналістів, за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігають спокій, виконуючи свої рутинні обов'язки з технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення. Немає жодних ознак неминучого відступу або відведення військ.

«Ми знаходимося приблизно в семи кілометрах від місця, де точиться битва. Ви можете почути артилерію – більшість звуків лунає з боку міста», – розповідає один із журналістів.

Також CNN відзначає, що допомога Заходу у цій війні є дуже важливою. Українські військові у Соледарі використовують багато бойових та медичних машин з Польщі, Франції, США, Великої Британії та інших країн.

Раніше Зеленський роз'яснив, чому Росія заявила про захоплення Соледара.

Читайте також: Битва за Соледар: що зараз відбувається у місті (фото)
Теги: росія окупанти війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський роз'яснив, чому Росія заявила про захоплення Соледара (відео)
Зеленський роз'яснив, чому Росія заявила про захоплення Соледара (відео)
Сьогодні, 19:28
Прикордонники з кулеметів розстріляли «вагнерівців» у Соледарі (відео)
Прикордонники з кулеметів розстріляли «вагнерівців» у Соледарі (відео)
Сьогодні, 16:37
Битва за Соледар: що зараз відбувається у місті (фото)
Битва за Соледар: що зараз відбувається у місті (фото)
Сьогодні, 15:13

Події в Україні

Львів оплесками та вигуками зустрів Дуду. Якраве відео
Львів оплесками та вигуками зустрів Дуду. Якраве відео
Немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара – CNN
Немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара – CNN
Росія змінила командувача військами, які воюють проти України
Росія змінила командувача військами, які воюють проти України
Окупанти перекинули до Білорусі черговий ешелон із військовими та технікою
Окупанти перекинули до Білорусі черговий ешелон із військовими та технікою
Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: деталі
Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: деталі
ЗСУ розгромили позиції зенітно-ракетних комплексів ворога та збили гелікоптер — Генштаб
ЗСУ розгромили позиції зенітно-ракетних комплексів ворога та збили гелікоптер — Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Замість повісток – оповіщення. Юрист пояснив, як це працюватиме
54K
Хто ловитиме військовозобов’язаних за кордоном? Юристи розтлумачили нові правила
12K
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
8959
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової
8209
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6927
У колишньому офісі Байдена виявлено таємні звіти розвідки про Україну – ЗМІ

Новини

Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Сьогодні, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Вчора, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Вчора, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Вчора, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту