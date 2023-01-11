Зеленський роз'яснив, чому Росія заявила про захоплення Соледара (відео)

Кремль розповідає росіянам про захоплення Соледара, щоб підтримувати мобілізацію

Бої на Донецькому напрямку тривають. Проте, Соледар не захоплений окупантами. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, яке він записав зі Львова.

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«Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара – майже повністю зруйнованого окупантами міста – ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати – і вже подають – це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають. Донецький напрямок – тримається. І ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому», – сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що сьогодні у Львові для України прозвучали важливі новини. Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків, а Литва передає зенітні системи – ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики.

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«Дякую Гітанасу за цей черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого і триватиме до нашої перемоги. Почув сьогодні цю впевненість іще раз і від Анджея, і від Гітанаса – ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України та всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти. І так і буде», – зазначив президент.

Повідомляється, що президенти сьогодні дуже змістовно проговорили питання інтеграції України як до Євросоюзу, так і до НАТО. Президент зазначає, що вже цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції.

«Звичайно, ми сьогодні говорили й про ситуацію на полі бою. Про те, зокрема, що російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу. Всі російські амбіції – і на фронті, і в політиці, в економіці, в юридичній площині. Танки західного зразка – це робота всієї нашої антивоєнної коаліції і це новий рівень нашого потенціалу», – додав глава держави.

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Нагадаємо, триває 322 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі. Загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.