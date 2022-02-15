Збої в Приват24: банк прокоментував атаку на свої сервіси

Протягом однієї години під час атаки деякі сервіси ПриватБанку не працювали

Хакери атакували установу протягом кількох годин

ПриватБанк переживає DDoS-атаку протягом кількох годин. Таку заяву зробили в установі.

«Протягом однієї години під час атаки деякі сервіси (АТМ, ТСО) не працювали. Починаючи з 16:30 ці сервіси відновлено. На даний момент ми спостерігаємо нестабільність в доступі до Приват24», – сказано в заяві.

ПриватБанк також повідомив, що вживає усіх необхідних заходів, щоб забезпечити доступ до всіх своїх послуг.

Раніше клієнти державного Приватбанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працює додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдається зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Нагадаємо, 15 лютого на телефонні номери українців почали приходити повідомлення з невідомого закордонного номера. В них йшлося про те, що Приватбанк тимчасово припиняє роботу банкоматів з 15 лютого, нібито, з технічних причин.

Також нагадаємо, що 15 лютого стався масштабний збій в роботі Ощадбанку. Зокрема, не працює банківський додаток та неможливо здійснювати платежі та будь-які операції з рахунками.

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