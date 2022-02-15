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    В роботі онлайн-сервісів Приватбанку стався серйозний збій

    Веб-версія банківського електронного сервісу працює нестабільно - В роботі онлайн-сервісів Приватбанку стався серйозний збій
    Веб-версія банківського електронного сервісу працює нестабільно
    фото з відкритих джерел

    Банківський додаток та веб-версія особистого кабінету державного банку не працюють

    Клієнти державного Приватбанку повідомляють про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працює додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдається зайти до особистого кабінету на сайті банку.

    Як повідомив на своїй Facebook-сторінці позафракційний народний депутат Олександр Дубінський, протягом кількох останніх годин Приватбанк піддається масованій ДДОС-атаці.

    Проблеми посилюються потоком клієнтів, які намагаються зняти гроші у банкоматах та відділеннях через паніку навколо можливого військового вторгнення РФ.

    Нагадаємо, 15 лютого на телефонні номери українців почали приходити повідомлення з невідомого закордонного номера. В них йшлося про те, що Приватбанк тимчасово припиняє роботу банкоматів з 15 лютого, нібито, з технічних причин.

    Також нагадаємо, що 15 лютого стався масштабний збій в роботі Ощадбанку. Зокрема, не працює банківський додаток та неможливо здійснювати платежі та будь-які операції з рахунками.

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    Теги: кібератака гроші Приватбанк Олександр Дубінський
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    В роботі онлайн-сервісів Приватбанку стався серйозний збій