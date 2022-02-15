Путін заявив, що Росія діятиме далі «за планом»

15 лютого Володимир Путін після зустрічі з канцлером Німеччини зробив кілька заяв для ЗМІ

Російський диктатор назвав наступні кроки РФ щодо «гарантій безпеки»

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін оголосив наступні кроки Москви щодо так званих «гарантій безпеки». Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем він підкреслив, що дії російської сторони залежать від реакції партнерів.

«Що стосується того, як Росія діятиме далі. За планом. Він буде складатися з реальної обстановки на місцях. Хто може сказати, як вона буде складатися? Поки ніхто. Це залежить не тільки від нас», – сказав Путін.

Він додав, що Росія має намір і буде прагнути до того, щоб домовлятися з партнерами з тих питань, які висунула Москва, дипломатичним шляхом.

Раніше Путін заявив про плани домагатися від США і НАТО юридично закріплених «гарантій безпеки» для Росії. У Кремлі кажуть, що Путін готовий до переговорів із Заходом.

Додамо, що напередодні Зеленський і Шольц обговорили юридичні гарантії захисту України.

15 лютого Шольц у Москві зробив заяву про розширення НАТО. Німецький канцлер каже, що поки він і Путін на посадах – на розширення Альянсу чекати не варто.

Тим часом супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

Також британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують.

11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

Додамо, що 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Президент Володимир Зеленський оголосив День єднання: що треба робити українцям 16 лютого.

Глава МВС закликає українців не реагувати на «апокаліптичні новини» у соцмережах.

До слова, пересування військ РФ на кордоні можна відстежити через спеціальний сайт. Проєкт волонтерський, приєднатись до нього може будь-хто.

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