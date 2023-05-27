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«Ничего нету, палки только»: окупанти кажуть, що Бєлгородщину нічим обороняти (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Ничего нету, палки только»: окупанти кажуть, що Бєлгородщину нічим обороняти (перехоплення)
Бєлгородська тероборона погано озброєна, стверджують окупанти
фото з відкритих джерел

Окупант розповідає про погане забезпечення територіальної оборони

Окупанти розповідають про невдоволення діями військового керівництва, а також обговорюють поточну ситуацію на території Бєлгородщини та прилеглих територіях, панічні настрої місцевого населення. Про це йдеться в перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства внутрішніх справ.

«Я б, говорит, был бы доволен, если б на рублёвку въ*бало, нах*й, хорошо, и зашли туда, чтобы они делали, бл*дь…понадавали всякой х*йни…чем стрелять х*й знает», – каже окупант.

Росіянин цитує Пригожина, що за умови обрання його головнокомандувачем, Київ буде взятий за 12 днів.

Також окупант розповідає про погане забезпечення територіальної оборони на Бєлгородщині, в якої, за словами співрозмовника, нема чим стріляти: «ничего нету, палки только».

Раніше українська розвідка анонсувала продовження «звільнення» Бєлгорощини.

Легіон «Свобода Росії» розповів про втрати бійців в Бєлгородській області.

Також легіон «Свобода Росії» пояснив, навіщо зайшов у Бєлгородську область.

Читайте також: Рейд на Бєлгород. Чи може ця спецоперація нашкодити Україні?
Теги: розвідка окупанти Свобода населення звільнення втрати перехоплення Бєлгород

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