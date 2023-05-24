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У Пентагоні відреагували на заяву РФ щодо перехоплення бомбардувальників США

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Пентагоні відреагували на заяву РФ щодо перехоплення бомбардувальників США
винищувач Су-27
фото з відкритих джерел

Два американські стратегічні бомбардувальники раніше були помічені поблизу російського повітряного простору над Балтійським морем

Росія стверджує, що два американські стратегічні бомбардувальники наближалися до російського кордону над Балтійським морем, у Пентагоні відповіли, що мала місце «взаємодія» між двома його бомбардувальниками B-1 і російськими літаками. Про це інформує CNN.

За повідомленням Національного центру управління оборони Росії, два американські стратегічні (тобто здатні нести ядерну зброю) бомбардувальники раніше були помічені поблизу російського повітряного простору над Балтійським морем.

У відповідь на це в повітря було піднято винищувач Су-27. У Міноборони не уточнюють, коли саме стався цей інцидент.

«Екіпаж російського винищувача класифікував повітряні цілі як два стратегічні бомбардувальники B-1B ВПС США і зайняв встановлену зону чергування в повітрі», – повідомив центр.

«Після видалення іноземних військових літаків від державного кордону РФ російський винищувач повернувся на аеродром базування», – заявили російські військові.

Як пише CNN, Пентагон підтвердив, що мала місце "взаємодія" між двома його бомбардувальниками B-1 і російськими літаками.

«Наскільки я розумію, це була безпечна і професійна взаємодія з російськими літаками. Тож немає нічого важливого, щоб повідомляти про це», – заявив прессекретар Пентагону Пат Райдер на пресбрифінгу.

Раніше повідомлялося, що у США відповіли на заяви щодо використання їхньої зброї в Бєлгородській області РФ.

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Теги: Міноборони військові Пентагон повітря прессекретар перехоплення винищувач аеродром райдер

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