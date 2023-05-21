Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Здорово, корова». «Ніжна» розмова окупанта з дружиною (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Здорово, корова». «Ніжна» розмова окупанта з дружиною (перехоплення)
Росіянин скаржиться, що відпустку йому не дають
фото з відкритих джерел

Окупант розповідає, що його підрозділ потерпає від постійних обстрілів

Російський військовий телефонує дружині. Спершу вони своєрідно вітаються.

– Здорово, корова.

– Здорово, пип#иська.

Потім окупант розповідає, що його підрозділ потерпає від постійних обстрілів, уже 15 людей поранено, є також один убитий. Про це йдеться у перехопленні, оприлюдненому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Росіянин також скаржиться, що відпустку йому не дають. Хіба що попросити когось із товаришів прострелити ногу. Але це ризиковано, бо можуть поцілити не туди.

Нагадаємо, 2-гий штурмовий батальйон на Бахмутському напрямку взяв у полон трьох окупантів із ПВК «Шторм Z».

Раніше Збройні сили України взяли в полон найманця приватної армії «Ветерани», яку пов’язують із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. 

Теги: перехоплення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти йдуть у відпустку по одному, однак лише за гроші
Окупант розповів, за яких умов командування РФ дає дозвіл на відпустку: перехоплення (аудіо)
12 травня, 20:00
Мобілізовані окупанти не вельми хочуть іти в бій
«Эти как бастовали, так и бастуют»: мобілізовані росіяни відмовляються іти в бій (перехоплення)
14 травня, 18:23
Росіяни не пошкодували цивільних на Луганщині
Убили за добу не менше 400 цивільних: жахливе зізнання окупанта (перехоплення)
Вчора, 18:21

Події в Україні

Окупанти вдарили по Харківщині, є поранені
Окупанти вдарили по Харківщині, є поранені
«Здорово, корова». «Ніжна» розмова окупанта з дружиною (перехоплення)
«Здорово, корова». «Ніжна» розмова окупанта з дружиною (перехоплення)
Росіяни наступають, намагаючись відновити втрачені позиції під Бахмутом – Генштаб
Росіяни наступають, намагаючись відновити втрачені позиції під Бахмутом – Генштаб
Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті
Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті
Вивезли з пекла: правоохоронці під прицільним вогнем евакуювали з Бахмута десятьох людей
Вивезли з пекла: правоохоронці під прицільним вогнем евакуювали з Бахмута десятьох людей
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
22K
Заява Пригожина про взяття Бахмута: ISW оцінив ситуацію
20K
Путін оголосив про повне знищення Бахмута. Обіцяє всім нагороди
20K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
12K
21 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
5330
Взяли місто у напівоточення: Міноборони повідомило про успіхи ЗСУ у Бахмуті

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Вчора, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту