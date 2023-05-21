«Здорово, корова». «Ніжна» розмова окупанта з дружиною (перехоплення)

Окупант розповідає, що його підрозділ потерпає від постійних обстрілів

Російський військовий телефонує дружині. Спершу вони своєрідно вітаються.

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– Здорово, корова.

– Здорово, пип#иська.

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Потім окупант розповідає, що його підрозділ потерпає від постійних обстрілів, уже 15 людей поранено, є також один убитий. Про це йдеться у перехопленні, оприлюдненому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Росіянин також скаржиться, що відпустку йому не дають. Хіба що попросити когось із товаришів прострелити ногу. Але це ризиковано, бо можуть поцілити не туди.

Нагадаємо, 2-гий штурмовий батальйон на Бахмутському напрямку взяв у полон трьох окупантів із ПВК «Шторм Z».

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Раніше Збройні сили України взяли в полон найманця приватної армії «Ветерани», яку пов’язують із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу.