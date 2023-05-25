«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження

Люди, здатні боротися з путінським режимом мають велику підтримку на території РФ

Україна не причетна до подій у Бєлгородській області

«Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода Росії» здійснюють свої операції самостійно, згідно з власними цілями та планами. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«РДК і легіон «Свобода Росії» вже зробили відповідні заяви: це громадяни РФ, і на території своєї батьківщини, яка зараз називається РФ, вони діють самостійно, згідно зі своїми задумами та цілями. Україна, звичайно, спостерігає за цими подіями, але громадяни РФ на території РФ діють самостійно», – сказав він.

Юсов зазначив, що внаслідок цих подій весь світ побачив, що «конструкція путінського режиму є досить хиткою».

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«Люди, здатні боротися, у тому числі зі зброєю в руках, з путінським режимом мають велику підтримку на території РФ, у тому числі серед місцевого населення. Їхні дії набирають обертів, це вже не перші події, не перші внутрішні російські конфлікти, і вони стають все більш масштабними. І географія розширюється. Думаю, найближчим часом очікується продовження», – додав представник розвідки.

Раніше легіон «Свобода Росії» розповів про втрати бійців в Бєлгородській області.

Також легіон «Свобода Росії» пояснив, навіщо зайшов у Бєлгородську область.