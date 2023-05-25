Легіон «Свобода Росії» розповів про втрати бійців в Бєлгородській області
Зазначається, що російські добровольці у Бєлгородській області «стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ»
Легіон «Свобода Росії» під час операції в Бєлгородській області цього тижня втратив двох бійців. Про це легіон «Свобода Росії» повідомив у Телеграмі.
«Загальні втрати за операцію склали 2 особи загиблими та 10 пораненими. На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не можуть перемогти і тому малюють нам величезні втрати», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські добровольці у Бєлгородській області «стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ».
«Поки легіонери проходили населені пункти, не чіпаючи місцевих жителів, ствольна артилерія та авіація ЗС РФ працювала у мирних містах. Це та сама турбота про громадян, про яку говорять у Кремлі? Ми довели, що путінські війська виявилися зовсім не готові до організованого опору росіян і готові стерти з землі свої ж землі, щоб не показати слабкості», - зазначили у легіоні.
Раніше повідомлялося, що легіон «Свобода Росії» пояснив, навіщо зайшов у Бєлгородську область.
Також легіон «Свобода Росії» заявив про «звільнення» села в Бєлгородській області.
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