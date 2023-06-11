Нічна атака на Дніпропетровщину: скільки ворожих цілей збито

Росіяни вдарили по області безпілотниками та важкою артилерією

У ніч на 11 червня окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони ліквідували три «Шахеди». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Цієї ночі захисники з Повітряного командування «Схід» влучно потрапили по ворожих безпілотниках. Знищили одразу три «Шахеди», спрямовані окупантами на Дніпропетровщину», – заявив очільник області.

За його словами, російські загарбники гатили по області не лише безпілотниками, а й важкою артилерією. Так, під артобстріл потрапила Марганецька громада Нікопольського району. Люди не постраждали. Інші наслідки атаки уточнюються.

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Нагадаємо, триває 473-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши вісім ракет, зокрема, чотири крилаті ракети наземного базування «Іскандер», та 35 іранських ударних БпЛА типу Shahed по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу Shahed.