Знищення Каховської дамби може назавжди змінити екосистеми в Україні – WP

Для повного усвідомлення наслідків можуть знадобитися місяці або навіть роки

Руйнування дамби Каховської ГЕС може призвести до висихання багатого сільськогосподарського регіону на півдні України, потрапляння токсичних речовин у водні шляхи і руйнування екосистем, які склалися навколо величезного водосховища, води якого зараз швидко витікають вниз за течією. Хоча для повного усвідомлення наслідків можуть знадобитися місяці або навіть роки. Про це пише Washington Post з посиланням на експертів.

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«Витік величезного запасу води з водосховища змінить карту України, її середовище і ресурси для життя, поставивши під загрозу громади, які залежать від води для пиття і вирощування сільськогосподарських культур, змусивши фермерів закрити свій бізнес, підштовхнувши міста до переселення і порушивши крихкий екологічний баланс», – йдеться в повідомленні.

Українські чиновники попередили, що щонайменше 150 тонн нафти, які зберігалися на ГЕС, були вимиті у річку. Вода з водосховища також живить ставки для охолодження найбільшої в Європі атомної електростанції в Запоріжжі, хоча ядерні експерти кажуть, що безпосередньої загрози немає.

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Видання зазначає, що найбільший і безпосередній вплив відчують жителі півдня України, які залежали від води з водосховища у задоволенні щоденних потреб, а також сільське господарство, на яке припадає значна частина українського експорту. Вода з водосховища зрошувала спраглий аграрний регіон півдня України, який після спорудження каховської дамби в 1950-х роках, став залежним від каналів, наповнених водою з водосховища.

«Україна може викачувати воду з-під землі, щоб компенсувати частину втрат водосховища. Але це може швидко виснажити її запаси», – вважає директор з досліджень і політики Обсерваторії конфліктів і навколишнього середовища Даг Вейр. За словами експертів, пройдуть тижні, перш ніж стануть зрозумілими повні наслідки такого масивного і раптового шоку для річкової екосистеми.

Однак, можна сказати, що дуже швидко вода затопить деякі цінні екологічні об'єкти України включно з Національним природним парком «Олешківські піски» і Чорноморським біосферним заповідником, де мешкають дикі коні, а також змії і соколи, які перебувають під охороною держави. Також зникнуть деякі місця розмноження риби на мілководді водосховища.

«Люди не матимуть ні питної води, ні води для приготування їжі», – сказала Анна Акерманн, член правління «Екодії», однієї з екологічних громадських організацій України.

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Акерманн також додала, що небезпечні речовини з промислових підприємств, розташованих уздовж берегів Дніпра нижче за течією від дамби, можуть легко потрапити у водну артерію і далі в Чорне море. Склади та інші промислові будівлі в Херсоні й інших містах вже затоплені.

Акерманн каже, що може навіть існувати певний радіаційний ризик, який залишився після Чорнобильської ядерної катастрофи 1986 року. Оскільки певні токсичні речовини залишилися в осаді, який накопичився на дні водосховища. І зараз цей осад змивається.

«Є багато різного сміття, яке потрапить у воду під час повені, в тому числі з усіх заводів і майстерень, які виробляють і використовують хімікати і різні токсичні речовини. Такі прориви дамб можуть призвести до витоку всіх небезпечних матеріалів, які тільки можна собі уявити. Все змивається паводковими водами», – сказав доцент кафедри архітектури і цивільного будівництва в Університеті Бата Мохаммад Хейдарзаде.

Також існує величезна кількість боєприпасів і мін, які не вибухнули і які зараз вимиваються досить агресивним потоком води.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.