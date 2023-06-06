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Підрив росіянами Каховської ГЕС: рада ОБСЄ скликає спеціальне засідання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив росіянами Каховської ГЕС: рада ОБСЄ скликає спеціальне засідання
фото з відкритих джерел

Засідання пройде сьогодні у другій половині дня 

Сьогодні, 6 червня, Постійна рада ОБСЄ проведе спеціальне засідання щодо підриву Росією Каховської ГЕС. Про це повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, пише «Укрінформ».

«Сьогодні після обіду на термінове звернення української делегації головування Північної Македонії в ОБСЄ проведе спеціальне засідання Постійної ради у зв’язку з підривом Росією Каховської дамби. Ми дякуємо колегам Північної Македонії за безпрецедентно швидке реагування на цей терористичний акт Росії» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Читайте також: Окупанти знищили Каховську ГЕС. Реакція НАТО
Теги: окупанти ОБСЄ

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