Підрив росіянами Каховської ГЕС: рада ОБСЄ скликає спеціальне засідання

Засідання пройде сьогодні у другій половині дня

Сьогодні, 6 червня, Постійна рада ОБСЄ проведе спеціальне засідання щодо підриву Росією Каховської ГЕС. Про це повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, пише «Укрінформ».

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«Сьогодні після обіду на термінове звернення української делегації головування Північної Македонії в ОБСЄ проведе спеціальне засідання Постійної ради у зв’язку з підривом Росією Каховської дамби. Ми дякуємо колегам Північної Македонії за безпрецедентно швидке реагування на цей терористичний акт Росії» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.