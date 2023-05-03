Нічна атака на Миколаївщину: куди влучив дрон
Один із двох дронів, спрямованих на Миколаївщину, знищили сили ППО
Вночі, 3 травня, о 03:50 іранський дрон атакував Миколаївщину. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.
«Внаслідок влучання БпЛА типу Shahed-131/136 виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади. Займання було оперативно ліквідовано підрозділом ГУ ДСНС України у Миколаївській області», – йдеться в повідомленні.
Постраждалих внаслідок атаки немає.
Другий дрон-камікадзе, спрямований по Миколаївщині, знищено Силами оборони.
Крім того, вчора, 2 травня, о 17:10 та 23:10 ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 3 травня повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях.
Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.
Також у Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області. Згодом у столиці знову прогриміли вибухи.
За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі.
За даними ЗСУ, всього окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 21 ударний БпЛА.
У Днiпрi внаслідок атаки дронів пошкоджена адмiнбудiвля.
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