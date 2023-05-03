Ворожий дрон поцілив у будівлю в Дніпрі: деталі від влади

Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину сімома дронами Shahed-136

У ніч на середу, 3 травня, оборонці неба з повітряного командування «Схiд» збили над Днiпропетровщиною сім ворожих ударних дронiв. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили», – розповів він.

Мешканці мiста не постраждали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.

Також у Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області. Згодом у столиці знову прогриміли вибухи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі.

За даними ЗСУ, всього окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 21 ударний БпЛА.