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Нічна атака на Нікополь: тисячі людей без світла та води (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Нікополь: тисячі людей без світла та води (фото)
Внаслідок обстрілу у Нікополі пошкоджено 20 багатоповерхівок
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Понад 70 російських снарядів прилетіли вночі на Нікопольщину

У ніч на 17 листопада російські окупанти знову накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Рашисти направили свої «Гради» та важку артилерію на чотири громади: Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.

«Понад 70 російських снарядів прилетіли вночі на Нікопольщину… Люди не ушкоджені», – розповів Резніченко.

За його словами, найбільше постраждав Нікополь. Там понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, близько десяти господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 тис. абонентів.

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Нічна атака на Нікополь: тисячі людей без світла та води (фото) фото 3

Через обстріл знеструмлена й насосна станція місцевого водоканалу. Понад 40 тис. родин лишилися без води.

Енергетики уже лагодять лінії.

Теги: росія окупанти війна обстріл Дніпропетровщина

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