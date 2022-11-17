Нічна атака на Нікополь: тисячі людей без світла та води (фото)

Понад 70 російських снарядів прилетіли вночі на Нікопольщину

У ніч на 17 листопада російські окупанти знову накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Рашисти направили свої «Гради» та важку артилерію на чотири громади: Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.

«Понад 70 російських снарядів прилетіли вночі на Нікопольщину… Люди не ушкоджені», – розповів Резніченко.

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За його словами, найбільше постраждав Нікополь. Там понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, близько десяти господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 тис. абонентів.

Через обстріл знеструмлена й насосна станція місцевого водоканалу. Понад 40 тис. родин лишилися без води.

Енергетики уже лагодять лінії.