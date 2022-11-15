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Нічний терор: окупанти знову вгатили «Градами» по Нікополю (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua

За ніч рашисти випустили по населених пунктах Дніпропетровщини понад 60 снарядів

У ніч на 15 листопада російські окупанти знову скерували свою зброю проти Нікопольського району Дніпропетровщини. Обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади «Градами» та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Рашисти випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів.

«У Нікополі поцілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд. Всюди минулося без постраждалих», – розповів Резніченко.

Нічний терор: окупанти знову вгатили «Градами» по Нікополю (фото) фото 1
Нічний терор: окупанти знову вгатили «Градами» по Нікополю (фото) фото 2
Нічний терор: окупанти знову вгатили «Градами» по Нікополю (фото) фото 3

Деталі обстрілів ще уточнюються.

Як повідомлялося, уночі 15 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Також тривогу було оголошено в сусідньому Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Теги: війна росія окупанти обстріл Дніпропетровщина

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