У Дніпрі спрацювала ППО (відео)
Після вибухів за містом виникла пожежа
У Дніпрі вночі 3 вересня спрацювала ППО. Про це повідомила Повітряне командування «Схід».
«Дніпро, працює ППО. Нагадуємо: в ефірі дотримуємось цілковитої тиші! Фотографії роботи та геолокації наших ЗСУ не репостимо! Під час повітряної тривоги відповідаємо за власну безпеку та безпеку близьких!», – йдеться у повідомленні.
Місцеві жителі повідомили про декілька гучних вибухів у місті.
Разом з тим пабліки повідомили, що після вибухів за містом виникла пожежа.
Нагадаємо, вночі у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.
Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі.
Додамо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст.
Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.
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