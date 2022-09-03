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У Дніпрі спрацювала ППО (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Дніпрі спрацювала ППО (відео)

Після вибухів за містом виникла пожежа

У Дніпрі вночі 3 вересня спрацювала ППО. Про це повідомила Повітряне командування «Схід».

«Дніпро, працює ППО. Нагадуємо: в ефірі дотримуємось цілковитої тиші! Фотографії роботи та геолокації наших ЗСУ не репостимо! Під час повітряної тривоги відповідаємо за власну безпеку та безпеку близьких!», – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі повідомили про декілька гучних вибухів у місті.

Разом з тим пабліки повідомили, що після вибухів за містом виникла пожежа.

Нагадаємо, вночі у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі.

Додамо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст. 

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.

Теги: ЗСУ вибух Дніпро

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