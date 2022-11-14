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Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Сумщини, є поранені (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Сумщини, є поранені (фото) 
Троє людей зазнали травм від осколків 
фото: Дмитро Живицький/ Telegram

Вороги завдали удару, коли люди прийшли на роботу 

Російські терористи 14 листопада знову завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області. Зранку обстріляли із самохідної артилерійської установки (САУ) один з об‘єктів. Було 19 вибухів по території підприємства. Про це повідомив очільник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

На підприємстві якраз працювали робітники.  

«Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги. Були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна. На місці працюють піротехніки – є нерозірвані снаряди», – йдеться в повідомленні. 

Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Сумщини, є поранені (фото)  фото 1
Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Сумщини, є поранені (фото)  фото 2
Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Сумщини, є поранені (фото)  фото 3

Нагадаємо, російські війська не можуть собі дозволити постійно завдавати масовані ракетні удари по території України, оскільки у ворога спостерігається дефіцит крилатих ракет «Калібр», «Іскандер», Х-555 та Х-101.

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Теги: війна Сумщина обстріл

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