Нічного терору зазнали чотири області України: яка ситуація в регіонах

Триває ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС

Країна-агресор Росія продовжує обстрілювати цивільні об’єкти населених пунктів України з усіх видів озброєння. Про ситуацію в регіонах станом на ранок 10 червня повідомляють обласні адміністрації.

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Одещина

Уночі ворог атакував Одещину ударними дронами типу Shahed-136/131. Силами протиповітряної оборони всі БПЛА знищено. Уламки одного із дронів влучили в квартиру дев’ятиповерхівки, внаслідок чого виникла пожежа. Є жертви серед цивільного населення — троє загиблих, ще 26 постраждало, з них — 3 дітей. Всім надано медичну допомогу, 3 залишаються у важкому стані.

Також агресор вночі атакував Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там постраждали 10 людей.

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Полтавщина

Під час нічної атаки ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу «Іскандер», а також ударні дрони іранського виробництва. Є пошкодження інфраструктури й техніки. Попередньо — без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються. Пожежу частково локалізовано, тривають заходи з ліквідації наслідків обстрілу. Внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.

Чернігівщина

За добу — п’ять обстрілів із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Уночі зафіксовано обстріл з міномета (2 вибухи) по території Середино-Будської громади. Минулося без людських втрат та руйнувань.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів. Зафіксовано 133 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Есманська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади. Юнаківська громада: був артобстріл з САУ (4 вибухи). Внаслідок обстрілу поранення дістав місцевий мешканець. Пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, гараж.

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Запорізька область

Ворог здійснив 77 обстрілів по 14 населених пунктах області: авіацією вдарив по Гуляйполю та Ольгівському, БПЛА атакували Степове та Гуляйполе, 4 рази вдарили з РСЗВ по Кам'янському, Ольгівському та Малинівці, 69 артобстрілів здійснили по Залізничному, Чарівному, Червоному, Темирівці, Малинівці, Гуляйпільському, Щербаках, Кам'янському та Степовому. Удар по лікарні у Гуляйполі забрав життя двох місцевих жителів - 55-річної жінки та 46-річного чоловіка. Додалося ще 23 зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина

Росіяни вчора били з важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджене приватне підприємство. Побиті 7 житлових будинків, 3 господарські споруді, 4 лінії електропередач. Минулося без постраждалих.

Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину два безпілотники. Втім військові з ПвК «Схід» ці «Шахеди» збили.

Харківщина

Уночі ворог завдав удару з БПЛА по підприємству біля с. Дублянка Богодухівського району. Зайнялася пожежа. Також вночі ворог завдав удару БПЛА по нафтохімічній компанії в Богодухівському районі. Пошкоджено майно підприємства.

зафіксовано три прильоти БПЛА по підприємству з видобутку газу в Богодухівському районі. Пожежу на ранок локалізовано.

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Внаслідок нічних ударів БПЛА по с. Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю, сталася пожежа, яку було локалізовано. О 03:40 стався повторний обстріл. Загинув 30-річний пожежний 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 39-річний пожежний зазнав поранення.

Вчора внаслідок обстрілу с. Гороховатка Ізюмського району зазнав поранення 48-річний цивільний чоловік.

Також вчора росіяни завдали ракетного удару ракетою «Калібр» по с. Котляри Харківського району. Влучання в землю. Без постраждалих. Ворог обстрілював із артилерії с. Івашки Богодухівського району, пошкоджено інкубатор.

У с. Глушківка Куп'янського району через обстріл сталася лісова пожежа. Внаслідок обстрілів с. Бударки Чугуївського району пошкоджено житловий будинок.

У с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватний будинок.

У м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 63-річний чоловік.

Луганщина

Ворог штурмує Білогорівку, не полишає спроб продавити нашу оборону на цій ділянці фронту. Втім, ні вчора, ні раніше противнику це не вдалося. Атаки відбито, росіяни із втратами відійшли. Рашисти завдають чисельні удари з авіації. Вчергове «прилетіло» по Стельмахівці та Невському. З артилерії окупанти били по Новоселівському, Невському, Білогорівці та Діброві. За добу противник здійснив 97 обстрілів (428 снарядів).

Донеччина

Ворог минулої доби здійснив 12 обстрілів населених пунктів області, застосовуючи РСЗВ «Град» та артилерію. Обстріляв 10 населених пунктів: с.Новоукраїнка, с.Новопокровське, с.Времівка, Торецьк, Авдіївка, с.Маркове, с.Новоолександрівка, с.Дружба, Часів Яр, Курахове. Пошкоджено 3– житлових будинки (з них 1 – багатоквартирний), лікарня, школа, церква, 3 гаражі, 4 цивільних автомобіля, господарські споруди, вантажний автомобіль, магазин. За добу на Донеччині: 1 загиблий, один поранений.

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Миколаївщина

Учора ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, будинок культури. Відбулося займання покрівлі на житловому будинку, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Також вчора ворог здійснив артилерійський та мінометний обстріли акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 41 обстріл (201 снаряд), з них по м. Херсон — 5 артилерійських обстрілів (25 снарядів). Рашисти поцілили у райони 17 населених пунктів області; територію і споруди заводу у Бериславському районі.

Вчора вдень російські військові обстріляли Бериславщину. Окупанти завдали артилерійського обстрілу по с. Тягинка саме в той час, коли мешканці отримували гуманітарну допомогу. Внаслідок чого літній чоловік отримав поранення, його в тяжкому стані доставлено до лікарні.

Всього за добу внаслідок російської агресії чотири людини (з них одна дитина) дістали поранення.

Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Продовжується спад води – зараз середній рівень підтоплення становить 4,72 м. З вчорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр. У Херсоні станом на 7:00 ранку вода відійшла до відмітки 4,79 м. На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3763 житлові будинки. Найбільше підтоплено: у Херсоні – 2110, Антонівці – 300, Зимівнику – 160, Білозерці – 150.

Щодо Каховського водосховища, з початку аварії на Каховській ГЕС рівень води там знизився на 6,25 м.

Триває масштабна рятувальна операція. Учора вдалося евакуювати з небезпечних територій 248 людей. В області розгорнуто девʼять евакуаційних пунктів.

Лівий берег: ситуація залишається критичною. У Голій Пристані та Великокардашинському старостаті вода відійшла на 20-30 сантиметрів, але інтенсивність спаду дещо зменшилася. Окупанти не поспішають на допомогу мирним людям і погрожують розстрілом місцевим, які кинулися на порятунок своїх земляків.