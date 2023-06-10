РФ знову обстріляла підтоплений Херсон: поранені волонтери
Після скоєного теракту окупанти перешкоджають ліквідації його наслідків
У суботу, 10 червня, російська терористична армія обстріляла Корабельний район Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
У результаті обстрілу зазнали поранення волонтери.
«Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення», – розповів Прокудін.
Поранених чоловіків доставлено до лікарні, нині медики надають їм необхідну допомогу.
Нагадаємо, 9 червня російська армія знову обстріляла Херсон під час евакуації, поранень зазнали троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Це був другий обстріл за день.
Також 8 червня окупанти обстріляли Херсон, де тривала евакуація.
Російські окупанти дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів захопленої частини Херсонщини лише людям з російськими паспортами. Також окупанти силоміць виганяють людей із власних вцілілих помешкань із метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.
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