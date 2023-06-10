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ЗСУ потужно вдарили по ворогу: ліквідовано ще майже тисячу окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ потужно вдарили по ворогу: ліквідовано ще майже тисячу окупантів
Українські захисники продовжують ефективно нищити загарбників
фото: Генштаб ЗСУ

За добу ЗСУ знищили 15 ворожих артилерійських систем

За минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 890 російських окупантів, від початку повномасштабного вторгнення ворожі втрати склали орієнтовно 214660 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 червня 2023-го:

  • танків ‒ 3909 (+8 за добу) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 7607 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 3717 (+15) од.,
  • РСЗВ – 600 (+1) од.,
  • засобів ППО ‒ 362 (+3) од.,
  • літаків – 314 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16) од.,
  • крилатих ракет ‒ 1176 (+5) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 507 (+5) од.

Дані уточнюються.

ЗСУ потужно вдарили по ворогу: ліквідовано ще майже тисячу окупантів фото 1

Нагадаємо, триває 472-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 34 бойових зіткнення.

Теги: ЗСУ окупанти війна росія втрати

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