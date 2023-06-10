Окупанти дозволяють евакуацію із затоплених сіл лише жителям із паспортами РФ

Окупанти використовують наслідки підриву Каховської ГЕС у своїх цілях

Російські окупанти дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів захопленої частини Херсонщини лише людям з російськими паспортами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами», – йдеться в повідомленні.

Також окупанти силоміць виганяють людей із власних вцілілих помешкань із метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

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Нагадаємо, 9 червня російська армія знову обстріляла Херсон під час евакуації, поранень зазнали троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Це був другий обстріл за день.

Також 8 червня окупанти обстріляли Херсон, де тривала евакуація.

6 червня Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.