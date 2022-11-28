«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)

Окупанти не хочуть воювати, бо їм не вистачає їжі

Військовослужбовець Росії в радіоперехопленні розповів про небажання окупантів воювати і про погані умови побуту. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

«Ми гниємо у землі. Раз спробували просушити речі і розвели багаття, то міномет одразу по нас запрацював. Тут уже бунт назріває. Коротше, сидимо тут напівголодні та холодні. Тут ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися. Всі лазівки шукають, щоб звалити звідси», – йдеться у перехопленні.

Раніше повідомлялося, що професійні військові РФ не витримують тиску ЗСУ та масово пишуть рапорти на розірвання контрактів.

До слова, триває 278 повномасштабної війни Росії проти України. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.