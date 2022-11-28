Скільки цивільних об’єктів в Україні пошкодили окупанти: дані МВС

Ворожі війська здійснили уже сім масштабних атак по енергетичній інфраструктурі України

Російські окупанти пошкодили близько 32 тис. цивільних об’єктів. Також через обстріли росіян постраждали понад 700 об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, серед цивільних об’єктів передусім зазнали пошкоджень приватні або багатоквартирні будинки цивільних жителів. Як зазначив Єнін, лише 3% від кількості зафіксованих обстрілів були спрямовані на військові об’єкти.

«Під прицілом росіян залишаються й об’єкти критичної інфраструктури. Наразі зафіксовано (пошкодження – «Главком») понад 700 об’єктів критичної інфраструктури. Це аеродроми, мости, нафтобази, електричні підстанції тощо», – додав заступник міністра.

Єнін наголосив, що росіяни «досі марять маніакальним бажанням занурити Україну в темряву», а на нашу державу можуть чекати «досить непрості часи».

«Уряд готується до подібних атак, і я знаю, що більшість українців – так само. Нас не зламати», – запевнив він.

Як відомо, окупанти здійснили вже сім масштабних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада.

Удень 23 листопада протиповітряна оборона збила п'ять ударних дронів та 51 із приблизно 70 ракет. Тоді окупанти влучили по 16 об’єктах критичної інфраструктури, внаслідок цього у країні почали вводити екстрені вимкнення світла.

Також 23 листопада Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. Зафіксовано декілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури.