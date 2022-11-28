Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки цивільних об’єктів в Україні пошкодили окупанти: дані МВС

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки цивільних об’єктів в Україні пошкодили окупанти: дані МВС
Рашисти зруйнувати тисячі цивільних об'єктів в Україні
фото: ДСНС

Ворожі війська здійснили уже сім масштабних атак по енергетичній інфраструктурі України

Російські окупанти пошкодили близько 32 тис. цивільних об’єктів. Також через обстріли росіян постраждали понад 700 об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, серед цивільних об’єктів передусім зазнали пошкоджень приватні або багатоквартирні будинки цивільних жителів. Як зазначив Єнін, лише 3% від кількості зафіксованих обстрілів були спрямовані на військові об’єкти.

«Під прицілом росіян залишаються й об’єкти критичної інфраструктури. Наразі зафіксовано (пошкодження – «Главком») понад 700 об’єктів критичної інфраструктури. Це аеродроми, мости, нафтобази, електричні підстанції тощо», – додав заступник міністра.

Єнін наголосив, що росіяни «досі марять маніакальним бажанням занурити Україну в темряву», а на нашу державу можуть чекати «досить непрості часи».

«Уряд готується до подібних атак, і я знаю, що більшість українців – так само. Нас не зламати», – запевнив він.

Як відомо, окупанти здійснили вже сім масштабних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада.

Удень 23 листопада протиповітряна оборона збила п'ять ударних дронів та 51 із приблизно 70 ракет. Тоді окупанти влучили по 16 об’єктах критичної інфраструктури, внаслідок цього у країні почали вводити екстрені вимкнення світла.

Також 23 листопада Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. Зафіксовано декілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури. 

Читайте також: «Окупанти справляли нужду просто посеред хати...» Анатомія російських комплексів
Теги: війна МВС Євген Єнін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість жертв удару РФ по Вишгороду зросла
Ракетний удар по Вишгороду. Кількість жертв знову збільшилася
Сьогодні, 00:55
Російський генерал цинічно заявив, що ракетами потрібно бити по центрах банківських операцій
Депутат Держдуми анонсував нові цілі ракетних ударів по Україні
Вчора, 20:56
окупанти завдали ракетного удару по Дніпру 26 листопада
Ракетний удар по Дніпру: стало відомо про загиблого
Вчора, 12:42

Події в Україні

ЗСУ вже ліквідували майже 88 тис. окупантів – Генштаб
ЗСУ вже ліквідували майже 88 тис. окупантів – Генштаб
Обстріл Нікополя та атака на Миколаївщину: яка ситуація в регіонах
Обстріл Нікополя та атака на Миколаївщину: яка ситуація в регіонах
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Скільки цивільних об’єктів в Україні пошкодили окупанти: дані МВС
Скільки цивільних об’єктів в Україні пошкодили окупанти: дані МВС
ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі – ISW
ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі – ISW
Окупанти зруйнували підстанцію «Кремінська». Гайдай розповів про шкоду довкіллю
Окупанти зруйнували підстанцію «Кремінська». Гайдай розповів про шкоду довкіллю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
153K
14 друзів Путіна: хто допомагає воювати проти України
128K
Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek
70K
Війна в Україні. Ватикан висунув несподівану пропозицію
35K
Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео)
28K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту