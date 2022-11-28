Окупанти планують залишити Запорізьку АЕС. Кремль відреагував

Пєсков: «Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає і бути не може»

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков спростував заяву президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна про підготовку виходу російських військових з території Запорізької атомної електростанції, передають росЗМІ.

«Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає і бути не може», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські загарбники, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що рашистам не вдасться утримати Запорізьку АЕС під своїм контролем, оскільки її лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.

18 листопада керівна рада Міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) ухвалила чергову, вже третю з початку війни, резолюцію із закликом припинити бойові дії в районі всіх українських АЕС.

Крім того, російські загарбники розмістили на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції свої системи радіоелектронної боротьби.

Також Генштаб повідомляв, що рашисти можуть підірвати житлові масиви та ЗАЕС.